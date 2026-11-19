Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) закликав російського диктатора Володимира Путіна негайно припинити війну проти України. Він також назвав російську агресію однією з причин серйозних проблем у світовій торгівлі.

Під час виступу на саміті АТЕС, який проходить у Китаї, очільник австралійського уряду звернувся безпосередньо до глави Кремля.

«Я прямо заявляю президенту Путіну. Зупиніть війну. Зупиніть її негайно», — заявив Албанізі.

У The Guardian зауважили, що така пряма та жорстка риторика є досить сміливим кроком для австралійського прем'єра, який зазвичай обережніше формулює свої заяви.

Під час виступу прем'єр Австралії наголосив, що серйозний вплив на глобальну торгівлю нині мають два конфлікти — війна Росії проти України та протистояння на Близькому Сході.

За словами Албанізі, бойові дії на Близькому Сході вже позначилися на глобальній інфляції. Через це вартість життя стрімко зростає фактично в усіх країнах світу.

Водночас аналогічний негативний вплив на світову економіку має і російська війна проти України, яка створює додаткові перешкоди для міжнародної торгівлі та посилює економічні проблеми.

Про це повідомляє видання The Guardian.

У китайському Шеньчжені 19 листопада президент США Дональд Трамп і президент Російської Федерації — держави-агресора — Володимир Путін розпочали двосторонні переговори. Зустріч відбулася під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

У Кремлі розкрили подробиці переговорів президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна, які відбулися в китайському Шеньчжені 18 листопада. Після двосторонньої зустрічі лідери не виступили зі спільною заявою для журналістів.

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