Премʼєр Бельгії повідомив кількість винищувачів F-16, які будуть передані Україні

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер повідомив, що до кінця цього року країна передасть Україні десять винищувачів F-16. Про це він заявив після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі, яка відбулася на полях саміту ЄС.

За словами де Вевера, літаки допоможуть Україні захищатися від російських безпілотників.

«Україна терміново потребує боєздатних винищувачів, і ми можемо зробити свій внесок», – сказав прем’єр-міністр Бельгії.

Він не надав додаткових подробиць щодо двосторонньої зустрічі, однак зауважив, що питання про літаки F-16 «очевидно» обговорювалось.

Згідно із зобов’язаннями, взятими на себе попереднім урядом Бельгії, країна має передати Україні свій застарілий парк літаків F-16 у міру їх заміни новими винищувачами F-35. Спочатку планувалося поставити 30 літаків F-16 до 2028 року, але графік залежить від поетапного надходження літаків F-35, йдеться у матеріалі.

Де Вевер сказав, що затримки у реалізації програми F-35 уповільнили процес, але зараз нові літаки починають надходити, що робить можливою передачу F-16 Україні.

«Ми трохи відстали через триваліші затримки, пов’язані з F-35, але вони починають надходити, що дає нам можливість передати Україні літаки F-16. Ми передамо 10 літаків цього року», – сказав він.

Про це пише The Brussels Times.

Нагадаємо, що Україна розраховує отримати додаткові винищувачі F-16 від Бельгії до кінця 2026 року, водночас стикається з дефіцитом ракет для систем Patriot та обмеженнями роботи Starlink.

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером обговорив потребу в додаткових винищувачах F-16 і боєприпасах до них.