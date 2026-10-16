Прем’єр Бельгії закликав захистити фармсектор від США та Китаю — Anadolu Agency

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер на полях саміту Європейського Союзу в Брюсселі закликав посилити захист фармацевтичного та нафтохімічного секторів країни від тиску з боку США і Китаю. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Реструктуризація GSK

Де Вевер пов’язав заплановану реструктуризацію фармацевтичного гіганта GSK, яка може призвести до втрати понад 1200 робочих місць у Бельгії, з необхідністю компанії збільшувати інвестиції у США. За його словами, труднощі для таких компаній, як GlaxoSmithKline, виникають через вимоги президента США інвестувати в американську економіку та відмову імпортувати вакцини.

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Захист внутрішнього ринку ЄС

Бельгійський прем’єр наголосив, що нафтохімічна промисловість країни потребує захисту, оскільки стикається із серйозними викликами та є особливо вразливою. Він також назвав практики Китаю у сфері клінічних випробувань недобросовісною конкуренцією, яка, за його твердженням, підтримується значними державними субсидіями.

На думку Де Вевера, ЄС має одночасно зміцнювати внутрішній ринок і розробляти механізми захисту європейських галузей від недобросовісної зовнішньої конкуренції. Він застеріг від надмірного протекціонізму та зазначив, що повноцінно захищати ринок можливо лише за умови його єдності.

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