Прем’єр Белізу Брисеньйо пообіцяв підтримку Тайваню попри санкції Китаю — Taipei Times

Прем’єр-міністр Белізу Джон Брисеньйо в Бангкоку, Таїланд, заявив, що санкції Китаю проти міністра закордонних справ Белізу Френсіса Фонсеки не вплинуть на відносини його країни з Тайванем. За словами глави уряду, дії Пекіна лише зміцнять рішучість Белізу й надалі підтримувати Тайвань.

Реакція Белізу

Як повідомляє Taipei Times з посиланням на CNA, Брисеньйо назвав санкції невиправданими, помилковими та незаконними. Він сказав, що Беліз є незалежною державою і має право самостійно ухвалювати рішення. Прем’єр також заявив, що країна вважає правильним підтримувати Тайвань.

Брисеньйо перебував у Бангкоку на щорічних зустрічах Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

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Які обмеження запровадив Китай

Міністерство закордонних справ Китаю в понеділок оголосило про так звані контрзаходи щодо Френсіса Фонсеки та міністра інформаційно-комунікаційних технологій Парагваю Густаво Вільяте. Вони передбачають замороження рухомого, нерухомого та іншого майна посадовців на території Китаю, заборону китайським організаціям і громадянам укладати з ними угоди або співпрацювати, а також відмову у візах і в’їзді до Китаю, Гонконгу та Макао.

Пекін оголосив про санкції після того, як Фонсека та Вільяте відвідали в Тайбеї захід з нагоди Національного дня Республіки Китай (Тайвань).

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