Прем’єр Бернем заявив про втручання РФ у Brexit — The Guardian

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що отримав підтвердження спроб Росії — держави-агресора — втрутитися в референдум щодо виходу країни з ЄС у 2016 році. За його словами, після приходу на Даунінг-стріт він запитав, чи намагалася Москва вплинути на голосування, та почув ствердну відповідь.

Як повідомляє The Guardian, Бернем озвучив цю заяву в подкасті The Rest is Politics. Він не назвав того, хто надав йому цю оцінку, не розкрив доказів, на яких вона ґрунтується, і не сказав, чи вплинули такі дії на результат референдуму.

Висновки парламентського комітету

У 2020 році парламентський Комітет з розвідки та безпеки розкритикував уряд і розвідувальні служби за неналежне розслідування можливого російського втручання у референдум. Міжпартійний комітет заявив, що міністри не замовили повної оцінки дій Москви, попри свідчення спроб впливати на британську політику через підтримувані російською державою медіа та акаунти в соцмережах.

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Комітет також зазначав, що уряд не надав оцінки можливих спроб втручання після референдуму, на відміну від розслідування у США після президентських виборів 2016 року. На його думку, сам факт спроби ворожої держави вплинути на демократичний процес є важливим незалежно від її результативності.

Заяви про інформаційний вплив

Бернем заявив, що Британії слід відкритіше говорити про спроби ворожих держав впливати на внутрішню політику, зокрема на тлі зростання ультраправих сил у Європі. Минулого місяця, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН, він також говорив про докази спроб Москви втрутитися у британські загальні вибори 2019 року.

Під час візиту до Берліна Бернем обговорював із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом загрозу з боку партії «Альтернатива для Німеччини». За словами британського прем'єра, Мерц порушував питання зв'язків цієї партії з Росією, а також ішлося про поширення російської дезінформації в німецькій політиці.

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