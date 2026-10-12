Прем’єр Бернем закличе депутатів до тісніших зв’язків з ЄС — The Guardian

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем планує закликати депутатів Палати громад підтримати тіснішу співпрацю з Європейським Союзом. У заяві після перерви на партійні конференції він має порушити питання наслідків Brexit і наголосити на потребі досягти кращих домовленостей із ЄС, повідомляє The Guardian.

Переговори з Євросоюзом

Бернем, за даними видання, заявить, що Велика Британія не може відмовлятися від можливостей для ширшої співпраці з Європою, а збереження нинішнього стану відносин уже недостатнє. Він закликатиме депутатів різних політичних сил прагматично оцінити відносини країни з ЄС.

Очікується, що прем’єр аргументуватиме потребу в тіснішій взаємодії можливістю одночасно посилити контроль за міграцією та підтримати економічне зростання. Перед майбутнім самітом Великої Британії та ЄС міністри прагнуть досягти прогресу в усуненні торговельних бар’єрів, зокрема бюрократичних процедур для імпорту й експорту продовольства, а також у співпраці щодо міграції.

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Дискусія про Brexit

Того самого дня депутати мають розглянути у Вестмінстер-холі петицію із закликом до Великої Британії подати заявку на повторний вступ до ЄС. Документ зібрав понад 111 тисяч підписів.

Заява Бернема пролунає на тлі нових розбіжностей щодо майбутніх відносин Великої Британії з ЄС. Високопоставлені представники Консервативної партії обіцяють скасувати кроки лейбористського уряду зі зближення з ЄС, зокрема запропоновану угоду для спрощення торгівлі продовольством і сільськогосподарськими товарами після Brexit. Бізнес попереджає, що відмова від таких домовленостей може продовжити витрати та невизначеність, пов’язані з прикордонними перевірками й оформленням документів.

Частина депутатів від Лейбористської партії також занепокоєна відновленням дискусії про Brexit. Представники округів, де раніше підтримали вихід з ЄС, побоюються, що це може знову посилити давні політичні розбіжності.

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