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Болгарія наразі не має достатніх технічних можливостей, щоб виявляти та знищувати безпілотники в акваторії Чорного моря. Про це заявив прем'єр-міністр Румен Радев на конференції «Чорне море 2026: Близький Схід».

За словами глави уряду, наявне обладнання не дозволяє Болгарії ефективно виявляти атаки дронів уздовж усього чорноморського узбережжя. Час від часу країна отримує допомогу від патрульної авіації союзників, а зараз разом із партнерами працює над організацією регулярнішого повітряного спостереження за потенційними загрозами.

Радев також розкритикував політиків, які не погоджуються з оцінкою технічних можливостей болгарської армії. Він порівняв їх із прихильниками теорії плоскої Землі, пояснивши, що один береговий радар не здатний виявити низьколітаючий безпілотник на відстані 100 км, а тим більше морський дрон із малою відбивною поверхнею.

Заява прем'єра викликала критику з боку опозиції. Лідер партії ГЕРБ Бойко Борисов назвав уряд «чемпіонами з виправдань» і поставив під сумнів ефективність оборонної системи країни, якщо вона не здатна збивати безпілотники.

Колишній міністр закордонних справ Даніел Мітов, зі свого боку, закликав Радева чітко висловитися щодо походження дронів, які атакують судна в Чорному морі, та їхньої належності, повідомляє БНР.

З початку жовтня в економічній зоні Болгарії атакували вже сім кораблів.

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