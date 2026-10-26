Прем’єр Британії Бернем подвоїть витрати на боротьбу з бездомністю — The Guardian

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем планує подвоїти видатки на боротьбу з бездомністю та проживанням людей на вулиці. У бюджеті цього тижня уряд має передбачити додаткові 432 млн фунтів стерлінгів, що разом із раніше виділеними 442 млн фунтів становитиме майже 900 млн фунтів до завершення нинішньої каденції парламенту.

Як повідомляє The Guardian, уряд має намір до Різдва запропонувати кожній людині, яка ночує на вулиці в Англії, безпечний шлях залишити вулицю або отримати ширшу підтримку. Перші 442 млн фунтів із бюджетів Міністерства житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування планують спрямувати на цю проблему до березня 2027 року.

Програми в містах

Кампанія вже триває за два місяці до встановленого терміну. У Ковентрі працюють спеціалізовані виїзні команди та створені нові місця для проживання. Упродовж найближчих тижнів додаткові можливості для розміщення людей планують розгорнути також у Плімуті та лондонському районі Камден.

Бернем заявив, що проживання на вулиці не є неминучим явищем. За його словами, додаткове фінансування має забезпечити людям підтримку не лише цієї зими, а й до кінця парламентської каденції. Він також наголосив, що для досягнення мети потрібна участь бізнесу, благодійних організацій і місцевої влади.

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Житло та інша підтримка

На саміті на Даунінг-стріт представники бізнесу, благодійних організацій, постачальників житла та місцеві лідери мають обговорити довгострокові зміни. Національна федерація житла разом із житловими асоціаціями планує визначити щонайменше 2 тис. потенційних будинків і місць для проживання, зокрема порожніх об’єктів, які можна повернути в експлуатацію.

Virgin Media O2 пообіцяла надати цифрову підтримку організаціям, що працюють безпосередньо з бездомними людьми. Благодійні організації St Mungo’s і Haircuts4Homeless спільно з L’Oréal планують забезпечувати перукарські та оздоровчі послуги людям, які жили на вулиці. Міністерка житлового будівництва Анджела Рейнер назвала припинення проживання людей на вулиці великою метою та заявила, що уряд працюватиме над усуненням першопричин бездомності.

Благодійна організація Shelter привітала оголошене фінансування. Водночас тіньова міністерка житлового будівництва від Консервативної партії Кеті Лем розкритикувала додаткові видатки, заявивши, що Бернем не зміг розв’язати проблему в Великому Манчестері.

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