Прем’єр Британії Бернем відкритий до вибачень за рабство — Anadolu Agency

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що відкритий до формального вибачення від імені держави за роль країни в трансатлантичній работоргівлі, однак відкинув ідею фінансових репарацій. Про це він написав у статті для The Guardian напередодні саміту глав урядів Співдружності націй у Карибському регіоні, повідомляє Anadolu Agency.

Діалог щодо вибачення

Бернем висловив жаль через страждання мільйонів людей, які зазнали рабства. Він назвав трансатлантичну работоргівлю жорстоким і варварським порушенням щодо цих людей.

За словами прем’єра, поневолених людей розлучали з родинами, вважали власністю та примушували працювати до смерті. Він також зазначив, що наслідки цього періоду досі впливають на світ.

Бернем написав, що Велика Британія запропонує структурований діалог із постраждалими країнами та громадськими групами. Слухання закликів до формального вибачення від імені британської держави, за його словами, буде важливою частиною цього процесу.

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Репарації не підтримує

Водночас Бернем заявив, що не вважає фінансову компенсацію правильним рішенням. Він пояснив це тим, що сучасних британців не можна вважати відповідальними за історичні злочини, у яких вони особисто не брали участі та які сталися за інших законів.

Натомість прем’єр оголосив про ініціативу з реструктуризації боргів найбідніших країн Співдружності. Її має очолити колишній прем’єр-міністр Великої Британії Гордон Браун за участю міжнародних організацій.

Бернем зазначив, що витрати цих країн на обслуговування боргу досягли найвищого рівня за понад 25 років. За наведеними ним даними, понад 40% найбідніших країн Співдружності витрачають на виплату відсотків за боргами більше, ніж на охорону здоров’я.

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