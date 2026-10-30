Прем’єр Британії Бернем закликав узгодити передачу повноважень регіонам — Anadolu Agency

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем після саміту з питань передачі повноважень регіонам закликав забезпечити скоординований підхід у всіх частинах Сполученого Королівства. Він наголосив, що Шотландія, Уельс і Північна Ірландія не мають залишитися позаду, поки Англія розширює передачу повноважень регіональним органам влади, повідомляє Anadolu Agency.

Переговори зі Стормонтом

Бернем висловив розчарування через відсутність на саміті першого міністра та заступника першого міністра Північної Ірландії. Водночас він зазначив, що обговорення зі Стормонтом продовжаться, щоб поширити подібні підходи до передачі повноважень на всі частини країни.

За словами прем'єра, програма передачі повноважень в Англії просувається швидко, а бюджет передбачає подальші заходи для розширення повноважень регіонів. Він заявив, що економічне зростання не може чекати, а жителі всіх частин Великої Британії мають побачити поліпшення ситуації із зайнятістю та рівнем життя.

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Інновації та зайнятість молоді

На саміті також обговорювали реіндустріалізацію та підтримку працевлаштування. Одним із напрямів може стати передача фінансування інновацій на регіональний рівень. Шотландія та Уельс мають самостійно визначити структуру таких механізмів у своїх країнах, тоді як уряд Великої Британії та децентралізовані уряди можуть спільно підтримувати регіональні структури.

Окрема увага була приділена працевлаштуванню молоді. Бернем заявив, що без роботи перебуває надто багато молодих людей у Шотландії, Уельсі та Англії, тому підтримку зайнятості слід максимально наблизити до місцевого рівня. Після засідання Національної економічної ради сторони мають продовжити обговорення передачі додаткових повноважень із підтримки зайнятості Шотландії та Уельсу.

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