Прем’єр Британії Бернем запропонував Шотландії ширші повноваження — Anadolu Agency

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час заходу в Норт-Ланаркширі запропонував надати регіонам Шотландії ширші повноваження, зокрема передати на місцевий рівень частину функцій із підтримки працевлаштування. Він також закликав уряди Великої Британії та Шотландії до тіснішої співпраці для поліпшення державних послуг, повідомляє Anadolu Agency.

Пропозиція щодо регіонів

Бернем назвав свою ініціативу серйозною та щирою пропозицією, покликаною передати більше контролю місцевим громадам. За його словами, необхідно переглянути ресурси та повноваження щодо ухвалення рішень на регіональному рівні у Шотландії, щоб жоден міський регіон не залишився позаду.

Прем'єр зазначив, що процес регіональної деволюції має відбуватися швидше. Він попередив, що окремі шотландські міста й містечка можуть відстати від регіонів півночі Англії, де регіональні повноваження розширюють.

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Підтримка працевлаштування

Бернем запропонував передати Шотландії повноваження, пов'язані з роботою Департаменту праці та пенсій. Він виступив за локалізовану модель підтримки працевлаштування, подібну до тієї, що діє в Англії, але адаптовану парламентом Шотландії.

Перший міністр Шотландії Джон Свінні перед виступом Бернема заявив, що зацікавлений у конструктивній співпраці з урядом Великої Британії та підтримує надання шотландському парламенту якомога більшої кількості повноважень. Бернем закликав обидва уряди зосередитися на практичних рішеннях, а не на конституційних суперечках. Він також зазначив, що жителі Шотландії, як і люди в Англії та інших місцях, потерпають від кризи вартості життя.

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