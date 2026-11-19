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Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що ключовими наступними кроками до прогресу у врегулюванні війни рф проти України мають стати енергетичне перемир’я та відновлення безпечного перевезення зерна через Чорне море — на додаток до вже узгодженого обміну військовополоненими. Про це він повідомив у четвер, 19 листопада 2026 року, під час пресконференції в Берліні за підсумками засідання «Коаліції охочих».

За словами британського прем’єра, укладення енергетичного перемир’я та розблокування морських шляхів для зерна є цілком реальними цілями в найближчій перспективі, однак подальший рух залежить передусім від позиції володимира путіна. Бернем також відзначив високу єдність і солідарність серед учасників «Коаліції охочих» у Європі, що, на його думку, дає підстави для обережного оптимізму.

Коментуючи телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом після його зустрічі з путіним у Китаї, Енді Бернем запевнив, що американський лідер не має ілюзорного чи прикрашеного уявлення про війну в Україні. Навпаки, за словами прем’єра Великої Британії, Трамп висловлювався виважено та говорив про тяжкі людські втрати, зокрема й серед молодих росіян.

Джерело: Укрінформ.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що європейські партнери розглядають Об’єднані Арабські Емірати як один із можливих майданчиків для майбутніх переговорів у форматі Україна — росія — Європа — США, однак остаточного рішення щодо локації ще немає.

У Берліні стартував саміт Коаліції охочих за участю Зеленського. У зустрічі 19 листопада візьмуть участь представники майже 40 країн, які обговорять умови досягнення тривалого миру в Україні, подальшу допомогу Києву та гарантії безпеки на випадок припинення вогню.

Раніше Кушнер і Віткофф вирушили до Берліна на переговори із Зеленським та лідерами Європи.

Європейські країни готують план розміщення багатонаціональних сил на території України. Військових можуть направити після припинення бойових дій, щоб допомогти гарантувати безпеку країни та стримати новий напад Росії.

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