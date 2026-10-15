Прем'єр Британії пообіцяв налагодити зв'язки зі США заради підтримки України

У Великій Британії прагнуть допомогти Україні налагодити відносини зі Сполученими Штатами. Прем'єр-міністр країни пообіцяв «побудувати міст» між сторонами, щоб зберегти американську підтримку України. Це відбувається на тлі так званого енергетичного перемир'я з Росією, яке Москва порушує.

Бернем звинуватив Росію

Бернем звинувачує Росію у припиненні "енергетичного припинення вогню", пише видання.

Обмежене "перемир'я" започаткував президент США Дональд Трамп через взаємні удари Москви та Києва по нафтогазових об'єктах.

"Президент Трамп закликав до припинення вогню в енергетиці; президент Зеленський сказав, що негайно цим займеться", - сказав прем’єр-міністр.

Бернем зазначив, що Росія останніми днями бомбардувала енергетичну інфраструктуру в Україні.

"Тож для всього світу знову стало цілком зрозуміло, хто є агресором у цьому конфлікті", - каже він.

"Міст" зі США

Прем'єр-міністр визнав, що це були "важкі кілька днів" для президента України Володимира Зеленського. Український лідер 14 жовтня відвідав Британію, де сказав, що почувається "зрадженим Трампом".

Бернем пообіцяв "побудувати цей міст" зі США, щоб забезпечити постійну підтримку України та об’єднати "партії навколо" Зеленського.

Про це повідомляється з посиланням на заяву прем'єр-міністра Британії Енді Бернема журналістам, передає Sky News.

Прем’єр Британії пообіцяв, що Зеленський не повернеться з Лондона без допомоги.

Президент України ВолодимирЗеленський провів аудієнцію з королем Великої Британії Чарльзом III.

Українські переговорники запросили спецпосланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера на зустріч у Брюсселі найближчими днями. За даними джерел, у ній також має взяти участь президент України Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Україна очікує на позитивні рішення щодо підтримки від міжнародних партнерів. Зокрема, заплановані переговори з ЄС, Данією, Литвою та Великою Британією.

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