Прем’єр Британії пообіцяв, що Зеленський не повернеться з Лондона без допомоги

0:00 / 0:00

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що президент України Володимир Зеленський не залишить Лондон без конкретної підтримки.

Він також висловив готовність сприяти відновленню відносин між Києвом і Вашингтоном.

Бернем наголосив на своїй непохитній підтримці України та пообіцяв подальшу військову й фінансову допомогу. Водночас він утримався від критики президента США Дональда Трампа, пояснивши це необхідністю створити умови для примирення сторін.

Під час зустрічі британський прем’єр має пообіцяти прискорити постачання легких багатоцільових ракет, призначених, зокрема, для перехоплення швидкісних російських реактивних дронів.

Джерело: BBC News

Президент України Володимир Зеленський провів аудієнцію з королем Великої Британії Чарльзом III.

Українські переговорники запросили спецпосланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера на зустріч у Брюсселі найближчими днями. За даними джерел, у ній також має взяти участь президент України Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Україна очікує на позитивні рішення щодо підтримки від міжнародних партнерів. Зокрема, заплановані переговори з ЄС, Данією, Литвою та Великою Британією.

Читай нас у