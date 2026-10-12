Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що ймовірний план, спрямований проти авіабази Королівських ВПС Ферфорд у графстві Глостершир, з високою ймовірністю координували в Ірані, а майже напевно ним керував Корпус вартових ісламської революції (КВІР). Про це 12 жовтня він сказав у парламенті, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Затримання біля авіабази

Інцидент поблизу бази Ферфорд розпочався вранці 27 вересня, коли поліція затримала п’ятьох британців віком близько 20 років. Їх підозрювали у правопорушеннях, пов’язаних із тероризмом та вибуховими речовинами.

Згодом усіх п’ятьох відпустили без висунення обвинувачень під заставу із суворими умовами. Поліція також заявила, що розглядає можливу причетність іноземної держави до цієї справи.

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Реакція Лондона і Вашингтона

Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що загроза, пов’язана з Іраном, спричинила виведення американських бомбардувальників B-1 з авіабази. Американські посадовці також повідомили Reuters про підозрюваний план, пов’язаний з Іраном, щодо атаки дронами.

Бернем заявив, що британська влада не терпітиме таких загроз на території країни. Він пообіцяв протидіяти використанню Іраном кримінальних мереж, зокрема вживати заходів проти їхнього фінансування, а також запровадити додаткові санкції для обмеження можливостей Ірану та КВІР завдавати шкоди Великій Британії.

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