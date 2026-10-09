Прем’єр Чорногорії заявив про захист євроінтеграції після затримання керівника Рибаря

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Прем’єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч заявив, що затримання засновника російського пропагандистського проєкту «Рибарь» Михайла Звінчука пов’язане із захистом національних інтересів країни та її європейського майбутнього. Операція відбулася вранці 9 жовтня в місті Рисан за участю поліції та Агентства національної безпеки Чорногорії.

За словами Спаїча, країна стикається зі спробами гібридного впливу та дестабілізації, тому державні інституції мають реагувати на такі загрози.

«Послання цієї успішної операції зрозуміле: наші інституції виконують свою роботу, Чорногорія захищає власні інтереси, і ніхто не може загрожувати нашому європейському майбутньому», — заявив прем’єр.

Водночас він наголосив, що наявні підозри потрібно ретельно перевіряти, а можливі зв’язки оцінювати в ширшому контексті. Спаїч закликав не робити передчасних висновків, але й не ставитися до ситуації наївно. Подробиці, які мають залишатися в компетенції спецслужб, він розкривати відмовився.

За повідомленнями місцевих медіа, під час операції в Рисані затримали п’ятьох людей. Серед них — Михайло Звінчук, його дружина Валерія та ще троє осіб. Правоохоронці перевіряють можливу причетність затриманих до діяльності мережі «Рибарь» у Чорногорії.

«Рибарь» — російський інформаційний проєкт, відомий висвітленням війни проти України та поширенням проросійських наративів. Звінчук перебуває під британськими санкціями. Уряд Великої Британії пов’язує його з діяльністю, спрямованою на поширення російського впливу за кордоном. Ці твердження є позицією британської влади, а обставини нинішнього розслідування в Чорногорії ще мають бути встановлені.

Затримання відбулося на тлі прагнення Чорногорії прискорити вступ до Європейського Союзу. На початку жовтня Спаїч заявляв, що уряд має намір закрити всі переговорні розділи до кінця 2026 року та домагатися членства в ЄС до 2028-го.

Наразі публічно оприлюдненої інформації недостатньо, щоб остаточно встановити роль кожного із затриманих або зробити висновок про доведеність підозр. Розслідування триває.

Джерело: Milojko Spajić

Нагадаємо, у Чорногорії затримали керівника російського провоєнного каналу Рибарь.

Раніше OpenAI заблокувала мережу акаунтів ChatGPT, пов’язаних із російським Z-каналом «Рибар».

Тим часом Медведєв пригрозив європейцям та американцям після затримання російського пропагандиста.

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