Прем’єр Чжо пообіцяв суворіші санкції для нетверезих водіїв LEV — Taipei Times

Прем’єр-міністр Тайваню Чжо Жунтай пообіцяв посилити покарання для людей, які після позбавлення водійських прав керують легкими електротранспортними засобами (LEV) у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Про це Taipei Times повідомляє з посиланням на заяву глави уряду.

Прогалина в правилах

На Тайвані LEV мають бути зареєстровані та оснащені номерним знаком, а люди, які ними керують, зобов’язані носити шоломи. Водночас для керування такими транспортними засобами не потрібне водійське посвідчення. Їхня максимальна швидкість обмежена 25 км/год, а маса без акумулятора не може перевищувати 40 кг.

На відміну від електровелосипедів, які переважно рухаються завдяки педалюванню з електричною допомогою, LEV працюють головно на електриці й можуть пересуватися без педалювання. Електроскутери, натомість, потребують реєстрації та чинного водійського посвідчення.

Депутатка Законодавчого юаню від партії Гоміньдан Ян Цюн’їн заявила, що водії, позбавлені прав за керування у стані сп’яніння, можуть перейти на LEV. За її словами, це створює прогалину, яка послаблює суворіші заходи проти нетверезого водіння.

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Статистика порушень

За даними поліції Тайнаня, за перші сім місяців року зафіксували майже 3 тисячі порушень правил дорожнього руху за участю LEV. Близько 10% із них стосувалися людей, які керували транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Ян Цюн’їн також заявила, що деякі користувачі модифікують LEV, аби вони розвивали швидкість від 50 до 60 км/год — майже як мотоцикли. Нині штраф за керування LEV у стані сп’яніння становить від 1 200 до 2 400 нових тайванських доларів.

Чжо Жунтай повідомив, що питання аварійності за участю LEV розглядали на засіданні Кабінету міністрів з питань безпеки дорожнього руху минулого місяця. Міністр транспорту і комунікацій Чень Шикай заявив, що відомство протягом трьох місяців подасть звіт щодо цієї проблеми.

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