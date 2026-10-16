Прем’єр Ефіопії Абій Ахмед призначив тимчасову адміністрацію Тиграю — Daily Maverick

Прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед призначив тимчасову адміністрацію для північного регіону Тиграй. Вона має стабілізувати ситуацію та створити умови для вільних і прозорих виборів упродовж шести місяців, повідомляє Daily Maverick.

Повноваження тимчасової адміністрації

За даними офісу прем’єр-міністра, адміністрація працюватиме шість місяців. Серед її завдань — відновлення пошкодженої інфраструктури та допомога переміщеним жителям у поверненні додому.

Абій заявив, що жителі Тиграю мають вийти з циклу конфлікту, аби здобути мир, гарантувати право на самоврядування та отримати можливість користуватися результатами розвитку регіону.

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Збройне протистояння та гуманітарна ситуація

Минулого місяця Народний фронт визволення Тиграю, який є правлячою партією регіону, очолив наступ проти уряду Абія. Це відновило війну, що у 2020–2022 роках забрала сотні тисяч життів. Від початку бойових дій ефіопська армія та ополчення, що підтримує уряд, досягли значних успіхів і встановили контроль над великими частинами Тиграю, зокрема над регіональною столицею Мекеле.

Відновлення конфлікту також призвело до розриву відносин між Ефіопією та Еритреєю. Аддис-Абеба звинувачує Еритрею у підтримці повстанського альянсу, однак Асмера це заперечує. Уряд Ефіопії також звинувачує в підтримці альянсу Єгипет і Судан, які відкинули ці твердження.

За даними Агентства ООН у справах біженців, станом на лютий близько 750 тисяч жителів Тиграю залишалися внутрішньо переміщеними. Регіон також потерпає від посухи, пов’язаної з Ель-Ніньйо.

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