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Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що країнам регіону слід звикати та бути готовими до нових атак українських безпілотників на російські судна в Балтійському морі.

Таку думку він висловив в інтерв’ю телерадіокомпанії ERR, коментуючи удар дронів по суховантажу Sparta II у Фінській затоці 21 листопада. За словами очільника естонського уряду, подібні дії не мають ставати несподіванкою, адже вони відбуваються не вперше і вже неодноразово детально обговорювалися на рівні уряду.

Міхал зазначив, що головний виклик для держав Балтії полягає в необхідності мати справу з пошкодженими суднами та загрозою забруднення довкілля, через що Таллінн заздалегідь привів у стан готовності державний флот і відпрацював відповідні сценарії на навчаннях. Він також позитивно оцінив дії Фінляндії, у територіальні води якої після втрати керування дрейфом увійшло охоплене вогнем російське судно, підкресливши, що Гельсінкі діяли виважено та не піддалися на заклики потопити суховантаж.

Пожежу на борту Sparta II, з якого евакуювали всіх 16 членів екіпажу, гасили понад добу спільними зусиллями морських служб Фінляндії, Естонії та рф — на прохання фінської сторони Таллінн направив до району інциденту багатоцільовий корабель «Генерал Курвітс». Крістен Міхал додав, що естонські рятувальні судна й надалі перебувають у готовності до спільних дій із фінами на випадок повторення подібних інцидентів.

Джерело: інтерв’ю прем’єр-міністра Естонії Крістена Міхала телерадіокомпанії ERR.

Удар безпілотників по російському суховантажу Sparta II у Фінській затоці є побічним наслідком загарбницької війни росії та реалізацією права України на самооборону, заявив у неділю, 22 листопада 2026 року, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Раніше ми повідомляли, що у Фінській затоці палає російське вантажне судно після атаки БпЛА

У Фінській затоці триває пожежа на російському вантажному судні Sparta II, яке атакували українські дрони 21 листопада. Екіпаж уже евакуювали, однак вогонь досі не вдалося загасити. Фінські служби намагаються ліквідувати пожежу та охолодити контейнери з вантажем, щоб уникнути додаткових ризиків.

Російське вантажне судно у Фінській затоці зазнало атаки українських безпілотників у територіальних водах Росії. Про це заявив командувач прикордонної служби Фінляндії Ілля Ільїн. Унаслідок удару корабель втратив керування.

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