Росія може посилювати гібридні атаки на європейські країни, оскільки не досягає успіхів у війні проти України. Про це 29 листопада заявив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал в інтерв’ю The Guardian. На тлі нових випадків саботажу та інших інцидентів Естонія також готується закрити всі пункти пропуску на кордоні з Росією з 1 грудня.

За словами Міхала, європейські лідери дедалі краще розуміють зв’язок між подіями на фронті в Україні та діями Росії в інших країнах. Якщо російська армія не може досягти бажаних результатів у війні, Москва може активніше використовувати інші способи тиску на Європу. «Якщо Росія не має успіхів на фронті, її гібридна діяльність стає значно небезпечнішою», — зазначив естонський прем’єр.

Міхал звернув увагу на низку інцидентів, які, за його словами, пов’язані з діями Росії. Серед них — замах на вбивство в Данії, зірваний теракт у німецькому Лейпцигу, спроба підпалу підприємства з виробництва безпілотників в Естонії, а також випадки з російськими ракетами та дронами на території Польщі. Естонський прем’єр вважає, що ці події впливають на те, як Європейський Союз реагує на загрози з боку Москви. Йдеться не лише про військову небезпеку, а й про диверсії, спроби дестабілізувати ситуацію всередині країн та кампанії дезінформації.

Естонія закриє всі пункти пропуску на кордоні з Росією

Одним із кроків у відповідь на загрози стане закриття всіх пунктів пропуску між Естонією та Росією. Це має статися у вівторок, 1 грудня. Таке рішення пов’язане, зокрема, зі спробою саботажу на підприємстві Threod Systems у Виймсі поблизу Таллінна. Компанія виробляє розвідувальні та ударні безпілотники. За даними естонських спецслужб, нападники намагалися проникнути на територію підприємства, щоб влаштувати вибух і підпалити будівлю.

Правоохоронці затримали вісьмох підозрюваних. Естонська служба внутрішньої безпеки заявила, що за спробою нападу стояла російська військова розвідка — ГРУ. Слідство також встановило, що затримані є громадянами Латвії. Це вже друга спроба підпалу підприємства естонського оборонного сектору, яку місцева влада пов’язує з російськими спецслужбами. У серпні подібний інцидент стався на підприємстві Milrem Robotics. У вересні естонська служба внутрішньої безпеки повідомила, що той напад також був організований на замовлення російських спецслужб.

Закриття кордону має зменшити ризики для безпеки країни. Раніше Міхал пояснював, що російські спецслужби можуть використовувати прикордонні переходи для впливу на людей. За його словами, такий крок також має показати, що напади на підприємства оборонної промисловості не залишаться без відповіді.

Чи загрожує Естонії прямий напад Росії

Водночас Міхал вважає малоймовірним, що Росія наважиться на відкритий військовий напад на Естонію. На його думку, Москва розуміє, що країни Європейського Союзу та НАТО мають значно більший військовий потенціал. Однак це не означає, що загроза з боку Росії зникла. Естонський прем’єр не виключає нових диверсій, спроб саботажу та інформаційних атак проти європейських держав.

У такій ситуації країни Європи мають посилювати співпрацю та уважніше реагувати на дії, які можуть бути частиною російських гібридних операцій. Особливу увагу, за словами Міхала, привертають підприємства оборонної промисловості та об’єкти, пов’язані з підтримкою України. Про це Крістен Міхал розповів в інтерв’ю британському виданню The Guardian, опублікованому 29 листопада.

Румунія закликає країни НАТО разом протидіяти гібридним атакам, які пов’язують із Росією. Бухарест пропонує союзникам не лише обмінюватися інформацією про такі інциденти, а й спільно з’ясовувати, чи стоять за ними одні й ті самі сили.

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