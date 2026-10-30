Прем’єр Естонії відмовився пом’якшувати риторику щодо Росії на прохання США

0:00 / 0:00

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що не збирається стримувати свої висловлювання щодо Володимира Путіна, попри повідомлення про заклики американських військових посадовців пом’якшити критику Росії.

За інформацією Reuters, представники Пентагону протягом останніх тижнів нібито зверталися до кількох країн НАТО, зокрема держав Балтії, із проханням стриманіше висловлюватися про загрозу з боку Москви.

Міхал наголосив, що спроби догодити російському керівництву не принесуть свободи, а лише приниження. Водночас він уточнив, що особисто не отримував від американської сторони таких вимог.

«Я не стримуватимуся: Путін — диктатор, який вбиває жінок і дітей», — заявив естонський прем’єр.

Він також зазначив, що Росія зазнає труднощів на полі бою, а її міста та порти стають об’єктами атак.

Джерело: Delfі

Естонія планує збудувати близько 150 бункерів у окрузі Іда-Віру на північному сході країни, поблизу кордону з Російською Федерацією — державою-агресором.

Естонія спрямує додаткові 10 мільйонів євро до програми PURL, призначеної для закупівлі американського озброєння для потреб України, збільшивши свій загальний внесок через цей механізм до 31 мільйона євро.

Естонія почала перекидати частину військ ближче до кордону з Росією, побоюючись можливих провокацій з боку Москви.

Читай нас у