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Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал підтримав запропоновану Єврокомісією заборону на видачу віз колишнім учасникам війни Росії проти України.

Міхал назвав цю ініціативу важливим кроком, прокоментувавши її у соцмережі X короткою фразою: «Залишайтеся вдома. Чекайте на суд».

Джерело: Крістен Міхал (X).

Європейська комісія знову пропонує заборонити в’їзд до Євросоюзу громадянам Росії, які брали участь у бойових діях. Про цю ініціативу повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час презентації проєкту 22-го пакета санкцій.

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