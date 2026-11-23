Прем’єр Естонії висловився щодо російських комбатантів — сидіть вдома, чекайте на суд
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Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал підтримав запропоновану Єврокомісією заборону на видачу віз колишнім учасникам війни Росії проти України.
Міхал назвав цю ініціативу важливим кроком, прокоментувавши її у соцмережі X короткою фразою: «Залишайтеся вдома. Чекайте на суд».
Джерело: Крістен Міхал (X).
Європейська комісія знову пропонує заборонити в’їзд до Євросоюзу громадянам Росії, які брали участь у бойових діях. Про цю ініціативу повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час презентації проєкту 22-го пакета санкцій.
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