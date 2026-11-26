Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал підтримав пропозицію пов’язати переговори про довгостроковий бюджет Євросоюзу з фінансовою допомогою Україні. Під час саміту ЄС у Брюсселі 26 листопада він заявив, що на Україну чекає важка зима, а Європа має продовжувати її підтримувати. Міхал також закликав не скорочувати витрати на оборону, поки Росія посилює гібридну війну.

Міхал наголосив, що Україна має відчувати підтримку європейських партнерів, особливо напередодні складного зимового періоду. За його словами, Європа повинна бути готовою допомогти Києву та не залишати його без підтримки. «На Київ чекає пекельна зима. Україна має знати, що Європа готова її підтримати та прикрити спину», — зазначив прем’єр.

Він також звернув увагу на різницю між тим, як країни ЄС обговорюють фінансові витрати, і тим, яку ціну Україна платить за протистояння російській агресії. «Україна бореться за нас. Ми лише рахуємо євро, хоч немає нічого поганого в тому, щоб євро були пораховані. Українці проливають кров. Тому ми повинні зробити все від нас залежне», — наголосив Міхал.

Таким чином прем’єр Естонії підтримав ідею враховувати фінансування України під час переговорів про довгостроковий бюджет Євросоюзу. Це питання стосується майбутніх витрат ЄС і того, яку допомогу блок зможе передбачити для України на наступні роки.

Міхал закликав не скорочувати витрати на оборону

Окремо естонський прем’єр висловився щодо європейської безпеки. Він застеріг від подальшого скорочення оборонних видатків на тлі посилення гібридної війни з боку Росії. За словами Міхала, країни Європи мають зважати на безпекові загрози та зберігати достатнє фінансування оборони. Він пов’язав це питання із загальною ситуацією в регіоні та необхідністю підтримувати Україну.

Заява пролунала на тлі дискусій щодо фінансової допомоги Києву. Раніше Reuters повідомляв, що Угорщина, Словаччина та Чехія відмовилися брати участь у фінансуванні кредиту ЄС для України на 45 млрд євро.

Під час переговорів про бюджет Євросоюзу позиції країн-членів щодо допомоги Україні залишаються одним із важливих питань. Міхал закликав партнерів не зводити дискусію лише до підрахунку коштів і пам’ятати, що Україна захищає не тільки власну територію. Про це естонський прем’єр сказав журналістам після прибуття на саміт Євросоюзу в Брюсселі.

Президент Чехії Петр Павел розкритикував намір уряду Андрея Бабіша виступати проти фінансової допомоги Україні через бюджет ЄС.

Словаччина не братиме участі в новій кредитній програмі Євросоюзу для України на 45 млрд євро. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Братислава не змінюватиме своєї позиції, попри тиск з боку Німеччини. Водночас країна обіцяє продовжити гуманітарну допомогу Україні, але відмовляється долучатися до її військового фінансування.

Німеччина запропонувала Європейському Союзу відмовитися від вимоги одностайного схвалення нових кредитів для України. Єврокомісія пропонує передбачити 100 млрд євро допомоги Києву в бюджеті ЄС на 2028–2034 роки, загальний обсяг якого може сягнути 2 трлн євро.

Канада обговорює можливість приєднатися до кредиту Європейського Союзу обсягом 90 млрд євро для підтримки України.

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