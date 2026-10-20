Прем’єр Франції анонсував масове розгортання сил безпеки — France 24

У Франції прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню 20 жовтня заявив про масштабне розгортання сил безпеки перед новими протестами, запланованими на найближчу суботу. Організатори оголосили про проведення чергових акцій, повідомляє France 24.

Заяви про радикальні групи

Під час засідання Національних зборів Лекорню звинуватив радикальні ультраліві угруповання в підготовці повстанського плану. За його словами, цей план призвів до насильницьких заворушень минулими вихідними.

Заворушення сталися на тлі загальнонаціональних протестів через вартість життя та фінансування освіти. Прем’єр також заявив, що влада не терпітиме, щоб такі групи рушили до Єлисейського палацу або Матіньйона — офісів і резиденцій президента та глави уряду Франції.

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Залучення військових

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс повідомив, що під час протестів влада залучить частину військових із сил Sentinelle для посилення поліції. За його словами, це має вивільнити поліцейських і жандармів для підтримання порядку.

Лекорню додав, що метою влади є негайне відновлення порядку.

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