Прем’єр Франції Лекорню зустрінеться з профспілками — The Hindu

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню вранці 21 жовтня проведе зустріч із представниками п’яти профспілок. Зустріч призначено на середу, а її темою стануть безпека під час протестів і гарантування свободи демонстрацій.

Переговори про безпеку

У листі, надісланому профспілковим організаціям, зазначено, що сторони обговорять способи гарантувати основоположну свободу проводити демонстрації. Як повідомляє The Hindu, Лекорню також пообіцяв масштабно розгорнути поліцію під час протестів. Уряд готується до подальших демонстрацій.

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Заворушення на вихідних

На вихідних Францію сколихнули одні з найсерйозніших за останні роки заворушень. Після них влада запроваджувала комендантську годину та проводила затримання.

Події відбуваються приблизно за шість місяців до виборів наступника президента Емманюеля Макрона. Франція є другою за розміром економікою єврозони.

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