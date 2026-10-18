Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу не впевнений у перемозі на виборах — Jerusalem Post

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що не впевнений у перемозі на майбутніх виборах і стурбований можливістю програти. В інтерв’ю Radio North він наголосив, що його політичній силі необхідно забезпечити перемогу, повідомляє Jerusalem Post.

Не планує залишати політику

Нетаньягу також прокоментував можливість не сформувати наступний уряд. На запитання, чи піде він із політики в разі поразки на виборах, прем’єр відповів, що не планує завершувати політичну кар’єру.

Прем’єр-міністр розкритикував політичних опонентів — Гаді Айзенкота, Нафталі Беннета та Авігдора Лібермана. Він стверджував, що уряд на чолі з ними залежатиме від підтримки арабських партій.

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Критика Айзенкота та позов Бара

Говорячи про Айзенкота, Нетаньягу заявив, що той нібито не зможе сформувати уряд без Мансура Аббаса та Ахмада Тібі, щоб набрати 61 мандат. Також прем’єр стверджував, що Айзенкот не вживатиме заходів у зв’язку із загрозою набуття Іраном ядерної зброї та не має впливу у США.

Під час інтерв’ю Нетаньягу згадав позов про наклеп, який проти нього подав колишній керівник Шин-Бет Ронен Бар. Прем’єр відкинув твердження Бара, заявив, що передав державному контролеру майже тисячу документів, і звинуватив колишнього очільника служби безпеки у брехні.

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