Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу підтвердив візит глави розвідки Єгипту — Anadolu Agency

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в інтерв'ю Channel 14 підтвердив, що тодішній керівник єгипетської розвідки Аббас Камель відвідував країну незадовго до нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Про це Anadolu Agency повідомляє з посиланням на ізраїльське видання Haaretz.

Заява Нетаньягу

Нетаньягу сказав, що Камель перебував в Ізраїлі 59 хвилин. Водночас він заявив, що не знає, з яким ізраїльським посадовцем зустрічався керівник єгипетської розвідки, і згадав про «глибинну державу».

Прем'єр-міністр заперечив, що особисто зустрічався або розмовляв із Камелем. За його словами, на той час він був присутній на меморіальній церемонії на честь ізраїльських військових.

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Повідомлення про попередження

Раніше Нетаньягу називав фейковими повідомлення про те, що Камель попереджав його про підготовку нападу ХАМАС. Наприкінці вересня журнал The Atlantic повідомив, що Камель прибув до Ізраїлю 26 вересня 2023 року, за 11 днів до атаки, щоб попередити про підготовку масштабного нападу.

За даними The Atlantic, яке посилалося на ізраїльських, єгипетських, арабських, американських та європейських посадовців, Камель закликав Ізраїль запропонувати ХАМАС економічні поступки, щоб уникнути зіткнення. Видання зазначало, що особа ізраїльського посадовця, з яким він зустрічався, залишалася невідомою.

The Wall Street Journal також повідомляла, що Камель телефонував Нетаньягу за кілька днів до нападу після двох попередніх попереджень Єгипту, які не були враховані. The New York Times у вересні писала, що президент Об'єднаних Арабських Еміратів шейх Мохамед бін Заїд Аль Нахаян попереджав Нетаньягу про можливий масштабний напад ХАМАС, однак ізраїльський прем'єр не передав це попередження керівникам служб безпеки.

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