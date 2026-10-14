Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу відкинув заяву Бара про зв’язок 7 жовтня — Jerusalem Post

В Ізраїлі прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу відкинув твердження колишнього керівника Шин-Бет Ронена Бара про те, що вранці 7 жовтня 2023 року той не міг зв’язатися з главою уряду, оскільки не мав його особистого номера телефону.

Відповідь Нетаньягу

Як повідомляє Jerusalem Post, Нетаньягу заявив, що Бар бачив попереджувальні сигнали в ніч на 7 жовтня, але не зателефонував йому. За словами прем’єра, колишній очільник Шин-Бет мав номер його «червоного телефону» і міг негайно ним скористатися, як це роблять керівники силових структур.

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Нетаньягу також сказав, що співробітники охорони Шин-Бет, які постійно перебувають поруч із ним, могли зв’язатися з ним за кілька хвилин. Він поставив під сумнів, скільки життів можна було б урятувати, якби Бар зателефонував вчасно.

Твердження у позові

У позові Бара, за даними видання, зазначено, що прем’єр-міністр не передзвонив керівнику Шин-Бет і не втрутився навіть після початку масового вбивства. Твердження сторін стосуються обставин контакту вранці 7 жовтня 2023 року.

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