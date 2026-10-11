Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу вимагає розслідувати учасників NAZA — Jerusalem Post

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в неділю закликав провести комплексне розслідування щодо людей, які брали участь у створенні документального фільму NAZA. У зверненні він також вимагав притягнути причетних до відповідальності за, як він стверджує, тяжкі правопорушення у сфері інформаційної безпеки, кримінальну дифамацію та шкоду дипломатичним і безпековим інтересам Ізраїлю.

Лист прем’єра

Як повідомляє Jerusalem Post, лист оприлюднив офіс прем’єр-міністра. Нетаньягу звернувся до начальника Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенанта Еяля Заміра, директора служби безпеки Шин-Бет Давіда Зіні та генеральної прокурорки Галі Бахарав-Міари.

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Прем’єр попросив посадовців провести комплексне розслідування щодо учасників документального фільму. У повідомленні не уточнюється, яких саме осіб він має на увазі.

Заяви про стрічку

У листі стверджується, що фільм створює неправдивий, оманливий та упереджений наратив. За оцінкою прем’єра, стрічка дискредитує Ізраїль та Армію оборони Ізраїлю у світі й завдає серйозної шкоди становищу країни.

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