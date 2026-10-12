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Прем’єр Китаю Лі Цян виступить на відкритті 140-го Кантонського ярмарку — ECNS

Федір Криштовський 12 Жовтня 2026 18:40
Прем’єр Китаю Лі Цян виступить на відкритті 140-го Кантонського ярмарку — ECNS

Прем’єр Китаю Лі Цян візьме участь у церемонії відкриття 140-го Китайського ярмарку імпорту й експорту, відомого як Кантонський ярмарок, у Гуанчжоу, Китай. Він також відвідає пов’язані з ярмарком заходи та виголосить програмну промову.

Заява Міністерства комерції

Про заплановану участь прем’єра повідомив речник Міністерства комерції Китаю Хе Ядун, пише ECNS. Повідомлення видання оприлюднили в понеділок, 12 жовтня 2026 року.

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Китайський ярмарок імпорту й експорту також має назву Кантонський ярмарок. Подія, про яку йдеться в заяві речника міністерства, стане 140-м проведенням цього ярмарку.

Дати та місце проведення

За словами Хе Ядуна, 140-й Кантонський ярмарок триватиме з 15 жовтня до 4 листопада. Його проведуть у Гуанчжоу, адміністративному центрі провінції Гуандун на півдні Китаю.

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