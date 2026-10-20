Прем’єр Латвії Кулберг почне переговори про коаліцію 28 жовтня — LSM English

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулберг, якому президент також доручив сформувати наступний уряд, 28 жовтня проведе переговори з потенційними партнерами по коаліції. Його політичне об’єднання «Об’єднаний список» того дня зустрінеться з нинішніми партнерами по коаліції — Національним альянсом і «Новою єдністю».

Графік переговорів

Зустріч із Національним альянсом запланована на 13:00, а з «Новою єдністю» — на 15:00. «Об’єднаний список» також має намір провести зустрічі з іншими партіями, представленими в Сеймі, повідомляє LSM English.

Кулберг заявив, що формування уряду почнеться з узгодження принципів роботи, переліку змін і механізмів відповідальності за досягнуті результати. За його словами, він прагне сформувати команду, об’єднану чіткими цілями та готовністю ухвалювати складні рішення.

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Переговори відклали на тиждень

Офіційні консультації почнуться більш ніж через три тижні після виборів. Раніше їх планували провести 21 жовтня, однак прем’єр повідомив, що через термінові особисті справи не перебуватиме в Латвії. Тому зустрічі перенесли на наступний тиждень.

Депутат Національного альянсу Яніс Еглітс заявив, що обговорювати конфігурацію майбутнього уряду поки передчасно, оскільки пропозиція Кулберга ще невідома. Він зазначив, що партія очікує на неї та представить власні пропозиції, а модель співпраці визначатиметься під час переговорів.

У публічному просторі обговорювалися різні варіанти уряду: коаліція з двох або трьох партій, а також уряд меншості за участю галузевих експертів. Кулберг не відкинув жодного з варіантів, але заперечив, що посади в майбутньому уряді вже розподілені.

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