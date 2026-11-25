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Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кульбергс розкритикував рішення Естонії закрити кордон із Росією для транспорту. Він вважає такий крок помилковим і пов’язує його з передвиборчою атмосферою в Естонії.

Відповідаючи на запитання, чи планує Латвія наслідувати приклад Естонії та закрити кордон із РФ для транспортного сполучення, Кульбергс заявив, що таке рішення Таллінна є помилкою.

За словами латвійського прем’єра, закриття кордону не має сенсу, якщо аналогічних заходів одночасно не вживуть усі три балтійські держави.

Водночас Латвія наразі готується до можливого збільшення транспортного потоку на власному кордоні з Росією.

Кульбергс також повідомив, що латвійська сторона розглядає чотири можливі сценарії подальших дій. Однак подробиць щодо цих варіантів прем’єр не розкрив.

Про це повідомляє Delfi.

Нагадаємо, Естонія з 1 грудня закриває всі прикордонні переходи з Росією.

В Естонії не проти українських атак по росіянам на Балтиці.

Латвія слідом за Естонією готується закрити кордон із росією.

На російсько-естонському кордоні утворилися великі черги з людей, які намагаються потрапити до Естонії до запланованого закриття пунктів пропуску. Лише з російського боку в списку на перетин кордону перебувають понад 300 осіб. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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