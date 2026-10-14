Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що країна наразі не може повністю заборонити транзит зерна з Російської Федерації — держави-агресора — або запровадити заплановане 300-відсоткове підвищення плати за використання залізничної інфраструктури для таких вантажів. Про це він сказав після засідання уряду, повідомляє LSM English.

Ризик судових позовів

За словами Кулбергса, питання тарифів і транзиту належать до виключної компетенції Європейського Союзу. Латвія може діяти за певних умов, однак це пов’язано з ризиками. Членам уряду повідомили, що заборона транзиту такого зерна може спричинити негайні судові позови на суму від 200 до 800 млн євро.

Прем’єр також заявив, що російське зерно досі не перебуває під санкціями. За його твердженням, воно належить не Росії, а компаніям зі США, Швейцарії та Японії, які також закуповують зерно у фермерів країн Балтії.

Кулбергс зазначив, що Литва бере участь у схожій судовій справі на 12 млрд євро. За його словами, цього року країні, ймовірно, доведеться сплатити 450 млн євро в межах цього спору.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Звернення до Євросоюзу

Кулбергс повідомив, що цього тижня поїде до Брюсселя для обговорення питання. Минулого тижня він, прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал і президент Литви Гітанас Науседа надіслали спільного листа голові Європейської ради Антоніу Кошті та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. У ньому вони закликали заборонити транзит російського зерна через ЄС.

За словами Кулбергса, Естонія раніше запровадила національні санкції, які забороняють транзит російського та білоруського зерна, але на момент цього рішення там не було укладених транзитних контрактів. У Латвії, за його словами, такі контракти вже укладено на 300 тис. тонн.

17 вересня Сейм Латвії терміново ухвалив зміни до Закону про залізницю, що дають змогу до кінця року прискорити перегляд інфраструктурних зборів для транзиту зерна, відправною станцією якого в документах зазначено Росію. Ці положення діятимуть до 31 грудня 2026 року. Уряд також дозволив Продовольчо-ветеринарній службі відбирати зразки транзитного зерна та перевіряти в лабораторіях задекларовану країну походження.

Читай нас у