Прем’єр Лі закликав Узбекистан поглибити співпрацю у сфері ШІ — South China Morning Post

Прем’єр-міністр Китаю Лі Цян під час візиту до Ташкента, Узбекистан, закликав президента Шавката Мірзійоєва поглибити двосторонню співпрацю, зокрема у сферах корисних копалин і штучного інтелекту. Пекін готовий посилювати стратегічну комунікацію та розширювати взаємовигідну співпрацю з Узбекистаном, повідомляє South China Morning Post.

Напрями взаємодії

За даними китайського державного агентства Xinhua, Лі Цян закликав дві країни активізувати співпрацю в енергетиці, видобутку корисних копалин, фінансах і розвитку зв’язків між країнами. Він також виступив за поглиблення взаємодії у сферах штучного інтелекту та аерокосмічних технологій.

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Контекст візиту

Під час зустрічі китайський прем’єр наголосив на потребі зміцнювати солідарність і співпрацю між Китаєм та Узбекистаном. South China Morning Post зазначає, що візит Лі Цяна до Ташкента відбувся на тлі суперництва Пекіна й Вашингтона за вплив у Центральній Азії.

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