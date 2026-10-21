Прем’єр Литви: Росія перевіряє межі статті 5 НАТО

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Росія навмисно випробовує межі колективної оборони НАТО, вдаючись до дій, які не досягають рівня прямого нападу, що міг би призвести до активації статті 5 Північноатлантичного договору.

Про це заявив прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс в інтерв’ю LRT.

За його словами, Москва намагається з’ясувати, наскільки далеко може зайти, не спровокувавши колективної відповіді Альянсу. Це стосується не лише Литви, Латвії та інших країн східного флангу НАТО.

Сінкявічюс зазначив, що протидія таким діям ускладнюється їхнім характером: це не класичні військові атаки та не завжди прямі порушення державних кордонів. За його словами, до таких операцій можуть залучати найманих виконавців, а розслідування вказують на можливу причетність Росії.

Литовський прем’єр наголосив на необхідності виробити ефективні механізми реагування. Він також заявив, що співпрацюватиме з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском для посилення координації та прискорення реагування на майбутні інциденти.

Джерело: LRT

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