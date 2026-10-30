Прем’єр-міністерка Італії Мелоні виключила союз із Ванначчі — ANSA English

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що не укладатиме союзу з політиком Роберто Ванначчі напередодні парламентських виборів, які мають відбутися наступного року. Вона сказала, що проситиме в італійців чіткий мандат на продовження роботи уряду без шантажу з боку потенційних партнерів, повідомляє ANSA English.

Позиція Мелоні

Мелоні відповіла на запитання журналіста й письменника Бруно Веспи, чому вона не планує об'єднуватися з Ванначчі. Її відповідь увійшла до нової книжки Веспи «Історія Другої республіки: від Берлусконі до Мелоні, від Проді до Шляйн», яку видавництво Mondadori-Rai Libri має випустити в понеділок.

Глава уряду заявила, що не погоджувалася на шантаж до приходу до влади, не дозволяла шантажувати себе під час роботи уряду й не має наміру робити цього надалі. За її словами, вона прагне повернутися до урядування разом із нинішніми правоцентристськими силами, доповненими новими громадянськими рухами, які нині формуються.

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Рейтинги партії Ванначчі

Нова політична сила Ванначчі «Національне майбутнє» (FnV), за даними опитувань, останнім часом набрала близько 8% підтримки. Соціологи вважають, що він може стати ключовим учасником виборів: альянс Мелоні, за їхньою оцінкою, може поступитися лівоцентристським силам, якщо вона не об'єднається з ним.

Ванначчі просуває ультраправий порядок денний, зокрема ідею реміграції, яку Мелоні вважає надто радикальною. Напередодні він заявив, що 80% його програми збігається з програмою, яку Мелоні мала у 2018 році.

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