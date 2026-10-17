Прем’єр-міністерка Італії Мелоні закликала опозицію засудити насильство — ANSA English

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні закликала опозиційні партії засудити насильство під час студентських протестів у Римі, Турині та інших містах країни 16 жовтня.

Протести у кількох містах

Учні старших класів вимагали збільшити фінансування шкіл і скоротити витрати на озброєння. Під час акцій протесту учасники кидали в поліцейських каміння та петарди, повідомляє ANSA English.

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Заклик до політичних сил

Мелоні заявила, що підтримує громадську мобілізацію, однак насильство є окремим питанням. Як приклади вона назвала використання саморобних вибухових пристроїв і напади на правоохоронців.

За словами прем’єр-міністерки, у коментарях лідерів опозиції щодо протестів вона не побачила жодного засудження насильства. Мелоні закликала всі італійські політичні сили виступити за проведення демонстрацій без насильства. Цю заяву вона зробила після засідання Європейської ради в Брюсселі.

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