Прем’єр-міністерка Мелоні має скликати нараду після заворушень у Мілані — RMF24

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні має скликати нараду, присвячену безпеці та громадському порядку, після нових заворушень у центрі Мілана. Як повідомляє RMF24, правоохоронці перевірили документи та доправили до поліцейських відділків 160 людей, приблизно 80% із яких є неповнолітніми.

Сутички біля площі Дуомо

Нові інциденти сталися менш ніж через добу після попередніх заворушень у місті. За даними агенції ANSA, молоді люди домовлялися через соціальні мережі зустрітися поблизу площі Дуомо. Деякі з них, за цими даними, були вдягнені в чорний одяг та худі з капюшонами.

Групи учасників заворушень вибивали вітрини торговельних закладів і виносили товари з магазинів та супермаркетів. Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети. Правоохоронці також взяли під охорону галерею Вітторіо Емануеле II, а Міланський собор Дуомо ще раніше закрили для туристів.

За інформацією ANSA, частину доправлених людей служби вже раніше ідентифікували.

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Реакція влади та політиків

Мелоні має скликати нараду також через попередні інциденти в інших італійських містах, зокрема в Турині та Болоньї. У Болоньї організація Confcommercio оцінила збитки від заворушень у понад 500 тисяч євро.

За підсумками попередніх заворушень по всій Італії поліція встановила особи й доправила до своїх підрозділів 197 людей. Заарештували 28 осіб, серед яких 12 неповнолітніх, а 43 людям висунули обвинувачення.

Мер Мілана Джузеппе Сала оцінив, що кількості сил, доступних місцевій поліції, могло бути недостатньо. Це спричинило гостру суперечку з міністром внутрішніх справ Маттео П’янтедозі, який відкинув ці закиди. Представники опозиції наголосили на необхідності засудити насильство та водночас звернули увагу на соціальні причини невдоволення.

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