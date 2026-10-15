Прем’єр-міністерка Такаїчі заявила про розгляд атомних підводних човнів — Anadolu Agency

Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі заявила в парламенті, що уряд серйозно розгляне можливість оснащення Сил самооборони країни атомними підводними човнами. Вона пов'язала це питання зі зростанням військової активності сусідніх країн.

Потреба в посиленні спостереження

Як повідомляє Anadolu Agency, Такаїчі сказала, що японські військові мають суттєві обмеження у зборі розвідувальної інформації та спостереженні в Тихому океані. За її словами, зміцнення оборонних можливостей є нагальним пріоритетом.

Прем'єр-міністерка також заявила, що Токіо вивчатиме досвід партнерів, зокрема Австралії та Південної Кореї, під час оцінювання цієї пропозиції. Австралія вже взяла на себе зобов'язання придбати атомні підводні човни.

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Раніше цього місяця Такаїчі говорила парламентарям, що рішення щодо типу силової установки для підводних човнів ще не ухвалене.

Законодавчі обмеження

Японське законодавство обмежує використання ядерної енергії мирними цілями, а попередні уряди дотримувалися позиції, що ядерна тяга не може застосовуватися на підводних човнах Сил самооборони. Японія також дотримується трьох неядерних принципів, які забороняють володіння, виробництво та ввезення ядерної зброї.

За інформацією агентства, урядовці розглядають можливість включити атомні підводні човни до варіантів у переглянутих документах Японії з національної безпеки та оборони, які мають підготувати пізніше цього року.

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