Прем’єр-міністерка Такаїті призначила нового аграрного міністра — The Japan Times

У Японії прем’єр-міністерка Санае Такаїті прийняла відставку міністра сільського господарства Кадзуо Яни, який опинився в центрі кількох скандалів, і призначила його наступником депутата нижньої палати парламенту Арату Такебе. Такебе представляє округ на Хоккайдо, повідомляє The Japan Times.

Відставка після скандалів

Яна подав у відставку після засідання бюджетного комітету нижньої палати парламенту в середу. Він заявив, що скандали відволікають парламент і заважають йому виконувати обов’язки міністра. Посаду він обіймав лише місяць.

Один зі скандалів стосувався травневих висловлювань Яни про скорочення бюджетних видатків для двох населених пунктів, мери яких не підтримали його. Інший був пов’язаний із безоплатним перевезенням прихильників автобусами під час виборчих кампаній, що могло порушувати закон про вибори на державні посади.

Цього тижня також з’явилося повідомлення, що Яна нібито платив працівникам своєї виборчої кампанії за телефонні звернення до виборців із закликом голосувати за нього. Це також могло бути порушенням виборчого законодавства. Політичний коментатор Тецуо Судзукі заявив, що ймовірні порушення виборчих правил стали серйозним ударом для уряду Такаїті.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Питання до кадрових рішень

Відставка Яни посилила питання щодо призначення його на посаду попри попередні суперечки. У 2024 році його на шість місяців відсторонили від партійної посади в Ліберально-демократичній партії через невідображення ¥17,46 млн у звітності про політичні кошти. До останніх скандалів він уже мав відповідати на парламентські запитання щодо цієї справи.

Судзукі пов’язав ситуацію з можливими недоліками перевірки кандидатів до уряду, роботою радників прем’єр-міністерки під час кризи та процедурою формування Кабінету міністрів. У серпні Такаїті розіслала членам Ліберально-демократичної партії, які щонайменше двічі перемагали на виборах, письмове опитування про бажані посади в уряді. Після формування нового Кабінету 17 вересня вона заявила, що більшість призначень відповідають побажанням самих політиків.

Завдання для нового міністра

Оголошуючи про призначення Такебе, Такаїті доручила йому розвивати сільське, лісове та рибне господарство, підтримувати розвиток сільських і рибальських громад та зміцнювати продовольчу безпеку. Серед пріоритетів вона назвала використання нових технологій, зокрема рослинних фабрик, аквакультури на суші та аналізу супутникових даних за допомогою штучного інтелекту.

Читай нас у