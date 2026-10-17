Прем’єр-міністерка Такаїті зробила підношення святилищу Ясукуні — The Japan Times

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїті в суботу зробила ритуальне підношення масакакі синтоїстському святилищу Ясукуні в Токіо. Церемонія відбулася на початку триденного осіннього фестивалю, який триватиме до понеділка.

Підношення від імені прем’єр-міністерки

Такаїті передала ритуальну підставку масакакі у статусі глави японського уряду. Водночас вона, як очікується, не відвідає святиню особисто під час фестивалю. У квітні прем’єр-міністерка також не приходила до Ясукуні на весняний фестиваль, а 15 серпня — у річницю капітуляції Японії у Другій світовій війні — не відвідала святиню.

Як повідомляє The Japan Times, міністр, відповідальний за стратегію зростання, Мінору Кіуті відвідав Ясукуні в суботу. Ритуальні підношення також зробили спікер Палати представників Ейсуке Морі, голова Палати радників Масакaдзу Секігучі та міністр охорони здоров’я Кенічіро Уено.

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Суперечливе значення святині

Святилище Ясукуні вшановує загиблих у війнах, зокрема воєнних злочинців класу А. Китай і Південна Корея розглядають його як символ японського мілітаризму воєнного часу. Такаїті раніше відвідувала святиню під час фестивалів, зокрема коли була міністеркою, однак не робила цього після осіннього фестивалю в жовтні минулого року, незадовго до вступу на посаду прем’єр-міністерки.

15 серпня Такаїті помолилася у напрямку Ясукуні з парковки біля зали «Ніппон Будокан», де вона брала участь у національній церемонії в річницю війни.

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