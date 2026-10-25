У Великій Британії прем’єр-міністр Енді Бернем заявив, що хоче провести з громадськістю чесну та засновану на фактах дискусію про можливе повернення свободи пересування між Сполученим Королівством і Європейським Союзом. Це питання розглядають у межах планів щодо нового формату відносин Лондона з Брюсселем, повідомляє The Guardian.

Варіанти відносин із ЄС

Бернем раніше говорив, що нова угода з ЄС потенційно може означати повне повернення Великої Британії до Євросоюзу. Серед інших варіантів, які він обговорював, — вступ до єдиного ринку ЄС або до митного союзу. Членство в єдиному ринку вимагало б погодитися на свободу пересування, а обидва варіанти передбачали б дотримання певних правил ЄС.

Водночас прем’єр-міністр раніше підтверджував прихильність до положень передвиборчого маніфесту Лейбористської партії 2024 року, які виключали повернення свободи пересування, членство в єдиному ринку та митному союзі. За даними видання, фундаментальні зміни у відносинах із ЄС, імовірно, доведеться відкласти до наступних загальних виборів, яких очікують до 2029 року.

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Міграція та саміт у Брюсселі

Бернем визнав, що свобода пересування була пов’язана зі значними труднощами. Водночас він припустив, що характер європейської міграції за останнє десятиліття змінився, і наголосив на відмінності між міграцією, коли люди приїжджають до країни, а згодом повертаються додому, та нинішньою ситуацією.

20 листопада Бернем має зустрітися з керівництвом ЄС на саміті в Брюсселі. Він також заявив про взаємні переваги свободи пересування для британців, зокрема молодих людей, які хочуть пожити в Європі. Водночас прем’єр сказав, що не може уявити рекомендацію щодо вступу Великої Британії до Шенгенської зони або відмови від фунта стерлінгів на користь євро.

Лідер Reform UK Найджел Фараж назвав заяви прем’єра зрадою виборців, які підтримали Brexit. Тіньовий міністр внутрішніх справ від Консервативної партії Кріс Філп заявив, що повернення свободи пересування означало б втрату контролю над кордонами.

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