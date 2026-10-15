Прем’єр-міністр Нетаньягу оглянув будівництво східного бар’єра — Jerusalem Post

В Ізраїлі прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу оглянув нову ділянку захисного бар’єра, який будують уздовж східного кордону країни. Споруда має простягнутися від річки Ярмук на стику кордонів Ізраїлю, Йорданії та Сирії до міста Ейлат на півдні. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Бар’єр завдовжки близько 400 кілометрів

За словами Нетаньягу, більша частина приблизно 400-кілометрового бар’єра проходитиме вздовж кордону з Йорданією. Він заявив, що споруда має доповнити наявні ізраїльські зони безпеки на кордонах із Ліваном, Сирією та сектором Гази.

Прем’єр-міністр також сказав, що новий бар’єр матиме можливості протидії безпілотникам, не уточнивши технічних деталей. Нетаньягу назвав роботи масштабними та повідомив про залучення Армії оборони Ізраїлю й резервістів. За його словами, мета проєкту — посилити захист населення та не допустити вторгнення до країни.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заяви міністра оборони

Разом із Нетаньягу об’єкт відвідали міністр оборони Ісраель Кац, керівник адміністрації Міністерства оборони з питань кордонів і шовної лінії генерал-майор запасу Еран Офір, командувач 96-ї дивізії бригадний генерал Орен Сімха та інші командири.

Кац заявив, що бар’єр є важливою складовою ізраїльських планів безпеки й оборони. Водночас він наголосив на необхідності активної наступальної політики щодо Ірану та ближчих загроз.

Пізніше того ж дня Нетаньягу повідомив про заплановану безпекову нараду з начальником Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Еялем Заміром, директором служби безпеки «Шин Бет» Давидом Зіні та главою «Моссаду» Романом Гофманом. Візит на східний кордон відбувся менш ніж за два тижні до виборів до Кнесету 2026 року.

Читай нас у