Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск виступить зі зверненням о 20:00 — Interia

У Польщі прем’єр-міністр Дональд Туск виступить зі зверненням у суботу, 31 жовтня, о 20:00. Про це канцелярія прем’єр-міністра повідомила на платформі X, передає Interia.

Суперечка навколо Конституційного трибуналу

За даними Interia, суперечка навколо Конституційного трибуналу Польщі загострилася у п’ятницю. Тоді на сайті установи з’явилася інформація про розпорядження щодо місячної перерви у виконанні службових обов’язків Богдана Свєнчковського та Бартломея Соханьського.

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Заява судді

Суддя Анна Корвін-Пйотровська оголосила, що саме вона керує Конституційним трибуналом. Керівництво трибуналу, яке діяло досі, поставило під сумнів законність цих дій.

У статті Interia не наведено інших деталей щодо запланованого звернення Туска. Видання зазначило, що додаткова інформація з’явиться згодом.

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