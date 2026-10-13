Прем’єр-міністр Шаріф доручив подвоїти фінансування МСП до 2028 року — Dawn

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф на зустрічі в Ісламабаді доручив збільшити фінансування малих і середніх підприємств із 1,1 трлн до 2,2 трлн пакистанських рупій до 2028 року. За його оцінкою, цей сектор має значний потенціал для прискорення економічного розвитку та створення ділових можливостей у країні, повідомляє Dawn.

Доступ до кредитів

Шаріф провів нараду щодо роботи Управління розвитку малого та середнього підприємництва Пакистану — Smeda. Він заявив, що реформи у відомстві мають підтримати підприємців і полегшити створення та розширення бізнесів.

Прем’єр-міністр доручив Smeda підготувати комплексний план інформування громадян про процедури отримання кредитів для бізнесу та посилити популяризацію підприємництва. Окремо він наголосив на потребі підтримки жителів недостатньо розвинених районів, що, за його словами, сприятиме зменшенню міграції до великих міст і більш збалансованому розвитку країни.

Відомство також має замовити за участю галузевих експертів техніко-економічні обґрунтування для створення малих і середніх підприємств у різних секторах. Їх планують зробити доступними місцевими мовами. Smeda перетворюють на платформу для навчання майбутніх підприємців і сприяння їхньому доступу до банківського фінансування.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Навчання та цифрові сервіси

У Пакистані відкривають офіси Smeda для розширення доступу до послуг, а також розробляють довідкову службу на основі штучного інтелекту, яка надаватиме інформацію та консультації місцевими мовами. Smeda підписала меморандум із компанією Alibaba: протягом двох років навчання мають пройти 10 тисяч малих і середніх підприємств. Також триває оновлення цифрового порталу відомства.

ІТ-парк в Ісламабаді

На іншій нараді Шаріф доручив перетворити Daanish IT Park в Ісламабаді на технологічний хаб світового рівня та центр сучасної ІТ-екосистеми у співпраці закладів освіти й промисловості. Міністерство інформаційних технологій має провести комплексне дослідження проєкту, а сам парк планують запустити у партнерстві з глобальними технологічними компаніями. Прем’єр-міністр також розпорядився провести сторонній аудит проєкту.

Учасникам наради повідомили, що в межах Pakistan Software Export Board 50 приватних будівель переобладнали на технологічні парки. У країні також створили вісім інкубаційних центрів для стартапів і запустили 105 коворкінгів для ІТ-фахівців.

Читай нас у