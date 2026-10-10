Прем’єр-міністр Шехбаз Шаріф наказав встановити сканери в аеропортах — Dawn

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф доручив встановити смартсканери в усіх міжнародних аеропортах країни, щоб полегшити подорожі пасажирам. Як повідомляє Dawn, відповідне розпорядження він дав 10 жовтня в Ісламабаді під час наради щодо роботи митної служби.

Шаріф наказав негайно імпортувати обладнання. Після його встановлення багаж пасажирів мають перевіряти за допомогою нової технології, а не вручну співробітники митниці.

Автоматизований контроль багажу

За інформацією офісу прем’єр-міністра, для перевірки багажу планують запровадити автоматизовану систему, що застосовується на міжнародному рівні. Також персонал, який надає інші послуги в аеропортах, проходитиме навчання за міжнародними стандартами.

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Прем’єр-міністр наголосив, що працівники мають ввічливо ставитися до пасажирів і поважати людську гідність. Він також доручив митникам не турбувати мандрівників необов’язковими запитаннями та відмовитися від застарілих процедур перевірки багажу.

Заходи проти контрабанди

Під час наради Шаріфа поінформували про контроль переміщення товарів у різних регіонах країни, роботу митних підрозділів із протидії порушенням та заходи проти контрабанди нафтопродуктів. Прем’єр-міністр заявив про нульову толерантність до ухилення від сплати податків і закликав посилити боротьбу з втратами бюджетних надходжень.

Офіс глави уряду повідомив, що колекторат Інду за перші три тижні роботи провів 80 операцій і вилучив товари приблизною вартістю 205 млн пакистанських рупій. На 26 основних транзитних маршрутах розгорнули 865 співробітників. Крім того, для оцінювання товарів найняли 280 фахівців, навчання яких заплановане на жовтень і листопад.

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