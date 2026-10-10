Прем’єр-міністр Шехбаз Шаріф запросив Фазлура Рехмана на переговори — Dawn

У Пакистані прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф телефоном обговорив із лідером партії «Джаміат улема-і-іслам — Фазл» (JUI-F) Мауланою Фазлуром Рехманом можливість зниження напруженості між федеральним урядом та владою провінції Хайбер-Пахтунхва. Як повідомляє Dawn, глава уряду запросив Рехмана на зустріч до резиденції прем'єр-міністра, і той прийняв запрошення.

У канцелярії прем'єра заявили, що переговори мають відбутися найближчим часом. Шаріф також привітав Рехмана зі здійсненням умри — малого паломництва до Мекки.

Спроба відновити діалог

Телефонна розмова відбулася на тлі контактів Рехмана з опозицією. Переговори 3 жовтня між федеральною владою та опозиційним альянсом «Техрік-і-Тахафуз-і-Аїн-і-Пакистан» завершилися без домовленостей. Одним із головних предметів розбіжностей була контртерористична політика.

Представник JUI-F Аслам Гаурі заявив, що Рехман виступає не посередником, а фасилітатором діалогу. За його словами, пріоритетом партії є повернення сторін за стіл переговорів. JUI-F також закликала скликати в будівлі парламенту багатопартійну конференцію для обговорення політичних питань і безпеки.

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Депутат Національної асамблеї від PTI Джунаїд Акбар раніше підтвердив, що Рехман запропонував сприяти подоланню глухого кута між урядом та опозицією. Він зазначив, що PTI відкрита до такої участі, хоча конкретної моделі переговорів Рехман не пропонував.

Суперечка навколо безпеки провінції

Федеральний уряд, очолюваний партією PML-N, і провінційна адміністрація Хайбер-Пахтунхви від PTI перебувають у конфлікті з кількох питань, передусім щодо протидії тероризму. PTI заявляє, що її усувають від ухвалення рішень у сфері безпеки провінції; федеральна влада це заперечує.

Федеральні міністри також критикували PTI за підготовку протестного маршу до Ісламабада в умовах безпекових викликів у Хайбер-Пахтунхві. Міністр інформації Аттаулла Тарар звинуватив провінційну владу в неналежному управлінні та заявив, що кошти на розвиток, за його твердженням, витрачаються на організацію протестів.

Окремо Шехбаз Шаріф зустрівся з президентом Асіфом Алі Зардарі. Сторони обговорили загальну політичну ситуацію та безпеку в країні, а також погодили проведення окремих засідань Національної асамблеї і Сенату 13 жовтня.

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