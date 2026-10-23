Прем’єр-міністр Туск має дві кандидатури на заміну міністерці — Interia

У Польщі прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що має дві кандидатури на заміну міністерці Катажині Пелчинській-Наленч, яка вирішила залишити уряд. Обидві претендентки на посаду — жінки, повідомляє Interia.

Реакція глави уряду

У розмові з журналістами Туск сказав, що очікував від міністерки дзвінка перед її відходом з уряду. За його словами, вона могла б повідомити, що їй набридла ця робота.

Прем’єр також зазначив, що співпраця з Пелчинською-Наленч тривалий час не була легкою. Він наголосив, що труднощі у взаємодії стосувалися не лише його особисто.

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Робота коаліції

За враженням Туска, Пелчинська-Наленч політично дуже розгублена. Водночас глава уряду заявив, що її рішення залишити уряд не матиме значення для подальшої роботи правлячої коаліції.

Туск назвав обидві кандидатури дуже сильними. У повідомленні Interia імена можливих наступниць міністерки не наведені.

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