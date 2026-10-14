Прем’єр-міністр Туск пообіцяв продовжити відновлення верховенства права — Interia

У Польщі прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що уряд продовжить дії для відновлення верховенства права. У дописі на платформі X він написав: «Відновлюємо в Польщі верховенство права і не відступимо ні на крок». Про це повідомляє Interia.

Реакція на події біля трибуналу

Туск відреагував на події середи біля Конституційного трибуналу, де відбулися протести та конфліктні інциденти. Вони були пов’язані зі складенням присяги Мацєєм Береком у Сеймі.

У відео, оприлюдненому на платформі X, глава польського уряду анонсував подальші дії для відновлення верховенства права. Він також звинуватив президента Кароля Навроцького в невиконанні конституційних обов’язків.

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Вибори 2023 року

Прем’єр нагадав про парламентські вибори 15 жовтня 2023 року. За його оцінкою, їхній результат був виявом незгоди з попередніми діями влади.

Туск заявив, що сама по собі перемога на виборах не могла розв’язати проблему порушення верховенства права, яка, за його словами, наростала. Водночас він запевнив, що уряд надалі працюватиме над відновленням правового порядку в країні.

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