Прем’єр-міністр Туск випередив голову PiS Качинського в опитуванні — Interia

У Польщі 42% учасників опитування назвали прем’єр-міністра Дональда Туска кращим політичним лідером, ніж голову партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського. Качинського обрали 28,6% респондентів, а ще 29,4% не змогли визначитися з відповіддю.

Як повідомляє Interia, дослідження United Surveys by IBRiS для Wirtualna Polska стосувалося того, кого з очільників двох найбільших партій країни громадяни вважають кращим лідером свого політичного табору.

Розподіл відповідей

За Туска висловилися 27,7% опитаних, які обрали варіант «однозначно Дональд Туск», та 14,3%, які відповіли «радше Дональд Туск». На користь Качинського 15% респондентів обрали варіант «однозначно Ярослав Качинський», ще 13,6% — «радше Ярослав Качинський».

Майже третина учасників дослідження — 29,4% — відповіла «не знаю/важко сказати».

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Відповіді прихильників різних таборів

Серед виборців нинішньої урядової коаліції Туска назвали кращим лідером 87% опитаних. Качинського в цій групі підтримали 3%, а 10% не висловили думки.

У групі прихильників опозиції 55% обрали Качинського, 18% — Туска, а 27% не визначилися. Серед симпатиків Конфедерації за Качинського висловилися 52% респондентів, за Туска — 14%, ще 34% не мали відповіді. Серед інших виборців 58% не визначилися, 28% назвали Туска, а 14% — Качинського.

Опитування провели 16–18 жовтня 2026 року на вибірці з 1000 осіб методом CAWI і CATI. Заявлена похибка становить 3% за рівня довіри 0,95.

Читай нас у